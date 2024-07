Le ministre de l’Industrie remercie Prague d’opter pour KHNP pour ses nouveaux réacteurs

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur a rencontré, hier, l’ambassadeur de la République tchèque en Corée du Sud.L’occasion pour Ahn Duk-geun d’exprimer sa gratitude envers le gouvernement de Prague, qui a privilégié l’offre du sud-coréen KHNP pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires.Selon le ministre, ce choix a permis à son pays de faire rayonner l’excellence de son industrie nucléaire. Ahn a alors proposé que Séoul et Prague travaillent désormais en plus étroite collaboration pour la réussite du projet, voire pour établir ensemble un écosystème des centrales atomiques. Sans parler des autres secteurs liés, comme la formation du personnel, le petit réacteur modulaire (SMR), l’implantation conjointe à des pays tiers ou encore l’élargissement de la coopération économique.En retour, Ivan Jančárek a affirmé que l’exploit réalisé par l’entreprise sud-coréenne témoignait d’un fort partenariat stratégique entre les deux nations et de leur volonté de bâtir leur avenir en travaillant main dans la main.Le représentant tchèque a lui aussi parlé de « marché du siècle », comme l’avait fait son Premier ministre, Petr Fiala, lors de l’annonce, mercredi dernier, de l’option pour l’offre de KHNP.