Le chef de la diplomatie biélorusse en voyage à Pyongyang

La Corée du Nord semble chercher à opérer un rapprochement aussi avec la Biélorussie. En effet, le ministre des Affaires étrangères de cet allié numéro un de Moscou y entame aujourd’hui un voyage officiel, qui s’étendra jusqu’à vendredi. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence officielle du pays communiste, la KCNA.Le média d’Etat n’a pas précisé le programme détaillé de Maxim Ryzhenkov. Pourtant, il semble certain que celui-ci sera reçu par son homologue, Choe Son-hui.L’ancienne république soviétique appuie la Russie dans le conflit en Ukraine. Son président, Alexandre Loukachenko, avait proposé une idée de coopération tripartite avec le Nord, lors d’un entretien avec le chef du Kremlin, en septembre 2023.Et en avril dernier, son vice-ministre des Affaires étrangères, Evgeny Shestakov, s’était rendu au nord du 38e parallèle. A cette occasion, Minsk et Pyongyang s’étaient engagés à multiplier les contacts de leurs hauts responsables et à coopérer aussi dans les domaines économique et culturel.La question est de savoir si le régime de Kim Jong-un va faire du déplacement du chef de la diplomatie biélorusse une opportunité pour renforcer sa solidarité avec Moscou et Minsk et souder un front anti-américain avec eux.A propos de la coopération économique, la possibilité d’aborder le dossier d’envoi de travailleurs nord-coréens en Biélorussie va certainement être évoquée.