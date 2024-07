A Washington, Kim Young-ho et Kurt Campbell échangent sur les droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington, le ministre de la Réunification, Kim Young-ho, a été reçu hier par le sous-secrétaire d’Etat américain, Kurt Campbell.Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur la coopération concernant deux dossiers majeurs. Il s’agit de promouvoir les droits humains en Corée du Nord et de trouver une solution à la question des civils qui y sont toujours détenus et des prisonniers de guerre sud-coréens du conflit fratricide de 1950 à 1953.Les deux hommes ont échangé en parallèle sur la situation actuelle dans la péninsule et les politiques nord-coréennes de leurs pays. Avant de manifester leur préoccupation concernant l’approfondissement de la coopération nord-coréano-russe.Plus précisément, le ministre sud-coréen a sollicité l’administration de Joe Biden, lui demandant d’apporter son soutien pour le rapatriement des six sud-Coréens retenus au Nord. Il a présenté les contours de la nouvelle vision de Séoul pour la réunification de la péninsule divisée.Deux jeunes transfuges nord-coréens ont assisté à leur entrevue. A cette occasion, ces réfugiés ont expliqué au numéro deux de la diplomatie américaine pourquoi ils avaient décidé de fuir leur pays.