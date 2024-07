Réacteurs nucléaires : Yoon envoie une délégation à Prague

Photo : YONHAP News

Le président de la République a décidé de dépêcher une délégation de ses émissaires spéciaux en République tchèque. La semaine dernière, ce pays d’Europe centrale a choisi l’entreprise sud-coréenne KHNP pour la construction de deux nouvelles unités nucléaires, dans une centrale du sud de son territoire.Selon la porte-parole de la présidence, la délégation sera conduite par le premier secrétaire de Yoon Suk Yeol à la coordination politique, Sung Tae-yoon. Celui-ci est aux commandes de tous les dossiers liés à l’industrie nucléaire au sein du Bureau de Yongsan.Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur, Ahn Duk-geun, et le patron de KHNP, entre autres, vont la rejoindre eux aussi.Ces envoyés vont se rendre à Prague pour un déplacement de trois jours, et rencontrer le Premier ministre, Petr Fiala, et son ministre de l’Industrie, Joseph Sikela.Avec pour mission de remettre une lettre personnelle de remerciement du président Yoon et d’échanger sur les mesures de suivi nécessaires pour les négociations exclusives à mener avant la signature d’un contrat final.