Le PPP élit aujourd’hui sa nouvelle direction

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) organise une convention nationale pour se choisir son nouveau patron et les cinq nouveaux membres de son conseil suprême.Les résultats du vote des adhérents et ceux du sondage auprès des citoyens sont pris en compte pour 80 et 20 % respectivement afin de les élire.Quatre candidats sont en lice pour briguer la tête de cette formation présidentielle. Ils se sont livrés à une bataille émaillée de phrases violentes et de révélations polémiques.En tout cas, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu au premier tour. Si aucun candidat ne remplit cette condition, un second tour est organisé. Et ses résultats seront connus ce dimanche. Seuls les deux premiers du premier tour y seront présents.Une fois choisi, le nouveau président du PPP prendra normalement les rênes du mouvement pour les deux prochaines années.