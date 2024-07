Des CHU veulent boycotter le recrutement des internes, le gouvernement regrette

Photo : KBS News

Les grands hôpitaux ont lancé, hier, le recrutement de médecins internes et résidents pour le second semestre de l’année. Et ce, sous la pression du gouvernement et sur fond de poursuite du bras de fer entre celui-ci et le monde médical.Cependant, certains d’entre eux cherchent à prendre des mesures contraires à celles voulues par l’exécutif. Il s’agit notamment de limiter les candidatures des jeunes docteurs des établissements de province, ou encore de ne pas recevoir ceux qui viennent de terminer leur internat.Objectif affiché : empêcher ces praticiens en formation dans les centres médicaux de province de s’orienter massivement vers les lucratives spécialités de chirurgie esthétique et de dermatologie, au détriment des spécialités indispensables. A cela s’ajoute la réduction des déserts médicaux.Sans surprise, le gouvernement regrette leur position. Même son de cloche du côté de certaines des associations de malades.