Photo : YONHAP News

L’épisode de fortes précipitations se poursuit dans certaines régions. Dans la nuit de lundi à mardi, des pluies allant jusqu’à 70 mm par heure sont tombées dans le nord du Gyeonggi qui entoure Séoul, et dans le Gangwon dans l’est du territoire.Le barrage de Paldang, situé dans la partie est du Han, qui serpente la capitale, a alors accru la décharge de ses eaux pour éviter d’éventuelles crues. Cela a provoqué la montée du niveau du fleuve emblématique de Séoul et de l’unique pont submersible sur ce fleuve. Conséquences, l’accès à cet ouvrage, appelé Jamsu, a été un temps interdit.De nouvelles intempéries sont attendues jusqu’à demain matin dans le centre du pays.Pendant ce temps, les régions autres que la métropole de Séoul et le Gangwon sont placées en alerte canicule.