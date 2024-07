Photo : YONHAP News

Fini le suspense. On connaît maintenant le nom du nouveau président du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Il s’agit de Han Dong-hoon.Il a été élu à la tête de la formation présidentielle lors d’une convention nationale du mouvement, organisée aujourd’hui.L’ancien procureur devenu le premier ministre de la Justice de Yoon Suk Yeol s’est imposé avec 62,8 % des suffrages. C’est, assurément, l’une des plus belles victoires de sa courte carrière politique. Son mandat est de deux ans.Le président Yoon était lui aussi présent au congrès. Dans sa prise de parole, il a souligné la nécessité pour le gouvernement et le PPP de s’unir, afin de servir le peuple. Et ce, d’autant plus que les partis d’opposition disposent de la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale.