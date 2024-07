Gracenote : aux JO, la Corée du Sud pourrait remporter neuf médailles d’or et finir dixième

Photo : YONHAP News

Les guerriers de Taegeuk remporteraient un total de neuf médailles d’or, quatre d’argent et treize de bronze aux Jeux olympiques d’été de Paris, qui débutent ce vendredi. D’après les prévisions de Gracenote, cela permettrait à la Corée du Sud de terminer dixième au classement général.En juin, cette société américaine d’analyse de données sportives avait estimé que les sud-Coréens ne monteraient sur la plus haute marche du podium qu’à huit reprises dans la capitale française.Toujours selon Gracenote, les Etats-Unis occuperaient le trône lors des prochaines Olympiades avec trente-neuf médailles dorées. Ils seraient suivis de la Chine. Et c’est le pays hôte, la France donc, qui pourrait compléter le podium. La Corée du Nord, elle, devrait se positionner à la 79e position avec une médaille d’argent.Cela reste néanmoins des prévisions. En 2021, pour les JO de Tokyo, l’entreprise avait estimé que la Corée du Sud allait ramasser sept médailles d’or, neuf d’argent et quatre de bronze. Cependant, les athlètes du pays du Matin clair étaient rentrés avec moins de récompenses : six d’or, quatre d’argent et dix de bronze.