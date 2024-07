Photo : KBS News

Ce mercredi, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Les rayons du soleil passent à travers des nuages gris qui se déchargent de leur eau de temps à autres.Concernant les températures, sur le chemin du travail, la minimale est pour Andong et Chuncheon avec 24°C. Il fait 25°C à Séoul et sur la côte sud. Dans le Jeolla et les régions intérieures, le mercure monte à 26°C et la maximale est pour Gangneung et l’île méridionale de Jeju avec 27°C.Cet après-midi, il fera chaud, et l’humidité de l’air rendra les températures encore plus lourdes. 30°C sont prévus dans la capitale ainsi qu’à Busan et Yeosu. Il fera 33°C dans le Jeolla et Andong, et la maximale sera de 34°C à Daegu et Gangneung.