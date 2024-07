PPP : le nouveau chef Han Dong-hoon prône la réactivité face à l’opinion publique

Photo : YONHAP News

Han Dong-hoon est le nouveau président du Parti du pouvoir du peuple (PPP). A l'issue d'une course à quatre candidats, l'ancien chef du comité d'urgence du parti au pouvoir a été élu, hier, à 62,82 % des voix exprimées. Sa victoire a été annoncée lors de la convention nationale du PPP, tenue au Kintex à Goyang, au nord-ouest de Séoul. Les scores de ses concurrents sont comme suit : Won Hee-ryong, 18,85 %, Na Kyung-won, 14,58 %, et Yoon Sang-hyun, 3,73 %.Dans son discours, Han a déclaré que la politique ne devait pas chercher à se battre contre l'opinion publique, mais à se tenir du même côté que celle-ci. Avant d'exhorter sa formation à réagir plus activement aux attentes des citoyens.L'ancien ministre de la Justice a également souligné la nécessité d'identifier correctement les préoccupations des citoyens, et ce, grâce à des discussions raisonnables ainsi qu’une relation saine et productive entre le parti et le gouvernement.Le nouveau chef du mouvement présidentiel a, en outre, affirmé que sa formation allait traiter en priorité les dossiers les plus urgents pour la vie des citoyens, comme l'annulation de l'impôt sur les revenus des placements financiers dont l'entrée en vigueur est prévue pour décembre prochain.Dans la foulée, il a affiché sa volonté d'élargir la base du PPP en attirant davantage les citoyens centristes, jeunes ainsi que ceux de Séoul et de sa région.Toujours lors du congrès du parti, les noms des cinq membres de son comité suprême ont également été dévoilés, à savoir Jang Dong-hyuk, Kim Jae-won, In Yo-han, Kim Min-jeon et Jin Jong-oh. Parmi eux, Jang et Jin font partie de la faction pro-Han, tandis qu'In est considéré comme proche du président de la République.Le taux de participation des adhérents du parti à cette élection était de 48,51 %, soit 6,59 points de moins que celui enregistré en mars 2023. Les votes des membres de la formation et les sondages d'opinion publique ont été pris en compte à hauteur de 80 % et de 20 % respectivement pour déterminer les vainqueurs.Le nouveau leader du PPP a commencé à exercer ses fonctions dès aujourd'hui en se rendant au cimetière national de Séoul, réservé aux morts pour la patrie. Lors de ce déplacement, il était accompagné du chef du groupe parlementaire du parti, Choo Kyung-ho, et des nouveaux membres du conseil suprême de la formation. Dans le livre d’or, Han a écrit : « Nous écouterons, expliquerons et convaincrons davantage pour gagner le cœur du peuple et avancer ensemble vers l'avenir ».