Pyongyang organise un banquet de bienvenue pour le chef de la diplomatie biélorusse

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé, mardi soir, un banquet de bienvenue pour le chef de la diplomatie biélorusse, qui est arrivé plus tôt le même jour à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la KCNA, l’agence officielle du pays communiste.Ayant reçu chaleureusement son homologue, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a déclaré que Pyongyang renforcerait et élargirait les relations avec Minsk, qui partageait les mêmes idéaux et objectifs. Choe Son-hui a souligné que c’était la position ferme de son régime.Maxim Ryzhenkov a fait, lui aussi, part de la volonté de son pays d’approfondir ces liens basés sur la confiance, le respect et la compréhension mutuels.L’un des principaux alliés de Moscou semble ainsi multiplier, cette année, les contacts avec les hauts responsables nord-coréens. En avril dernier, son vice-ministre des Affaires étrangères, Evgeny Shestakov, s’était rendu au nord du 38e parallèle. Son ministre devrait, lui aussi, tenir une réunion avec la cheffe de la diplomatie nord-coréenne durant son séjour, qui s’étendra jusqu’à ce vendredi. Selon certaines suppositions, cette dernière ne pourrait pas participer au Forum régional de l’Asean sur la sécurité (ARF) qui se déroulera à partir de ce vendredi au Laos.