Ambassadeur sud-coréen aux USA : les proches de Trump sont conscients de l’importance de l’alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le camp de l’ancien président américain Donald Trump est conscient de l'importance stratégique de l'alliance entre la Corée du Sud-USA. C'est ce qu'a déclaré, hier, l'ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis lors d'un briefing devant les correspondants de son pays, tenu au Centre culturel coréen à Washington. Cho Hyun-dong avait assisté à la convention du Parti républicain américain qui s'est déroulée du 15 au 18 juillet à Milwaukee dans le Wisconsin.Le haut diplomate sud-coréen a indiqué que, lors de cet événement, il avait rencontré plusieurs figures proches du candidat républicain aux prochaines présidentielles, et que ces derniers lui avaient affirmé que le crédo de Trump « l'Amérique d'abord ! » ne signifiait pas « l'Amérique seule ».Cho a ajouté qu'ils étaient pleinement conscients des enjeux stratégiques de l'alliance sud-coréano-américaine dans la réponse aux défis qui se posent dans la péninsule, dans la région de l'Asie du nord-est et dans le monde entier.Il a néanmoins fait remarquer les incertitudes entourant l'issue des présidentielles de novembre, avant d'exprimer ses préoccupations liées aux éventuels changements de la politique de Washington concernant ses alliés, la péninsule ou encore son commerce extérieur.L'ambassadeur sud-coréen a toutefois tenu à souligner que le soutien des USA à leur alliance avec la Corée du Sud est transpartisane. Et d'ajouter que Séoul continuera à déployer ses efforts, après les élections américaines, pour renforcer l’alliance et la coopération entre les deux pays par diverses voies.