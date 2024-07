Samsung Electronics : les négociations salariales se terminent sans résultat

Photo : YONHAP News

Le syndicat majoritaire de Samsung Electronics et sa direction ne sont pas parvenus, hier, à trouver un terrain d’entente. Et ce, même après plus de huit heures de négociations.Le syndicat national de Samsung Electronics (NSEU) a fait savoir que le patronat n’avait rien proposé lors de cette rencontre. Il lui a donc demandé de présenter, avant le 29 juillet, une proposition acceptable. Selon lui, il faut attendre au moins trois semaines pour que l’effet d’une grève commence à se faire ressentir dans le secteur des semi-conducteurs. Il compte reprendre une autre séance de négociations à partir de cette date. Le patronat examine, de son côté, cette nouvelle demande.Pour rappel, le NSEU avait entamé, le 8 juillet, une grève générale avant de la prolonger après trois jours de manière illimitée. Il demande 5,6 % de hausse de salaire, un jour de congé pour l’anniversaire de sa fondation, des améliorations du système de rémunération, fondé sur les performances, ainsi qu’une compensation des préjudices économiques subis lors des grèves. Pourtant, le patronat maintient son offre d’augmentation de salaire de 5,1 %.Le syndicat avait déclaré que son objectif était de perturber la production. Cependant, celle-ci n’est pas affectée en raison de l’automatisation du procédé de fabrication et la mobilisation de travailleurs de remplacement.Le plus grand syndicat du géant sud-coréen de l’électronique compte plus de 32 000 membres. Il s’agit d’un quart de l'effectif total de ses employés.