Séoul sollicite la coopération de la communauté internationale pour la dénucléarisation du Nord

Photo : YONHAP News

La deuxième session du Comité préparatoire de la 11e Conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) se déroule depuis lundi à Genève. En marge de cette réunion en Suisse, les ministères des affaires étrangères de la Corée du Sud et de la France ont organisé mardi un forum sur la violation de ce traité par la Corée du Nord.A cette occasion, la représentante adjointe de la mission permanente de la Corée du Sud à Genève, Yoon Seong-mee, a déclaré que la crise nucléaire nord-coréenne avait commencé par la violation du TNP par Pyongyang. Avant d'ajouter que, pour la résoudre, il fallait amener le pays communiste à se dénucléariser et à réintégrer le traité, et mettre en application toutes les mesures destinées aux Etats non dotés de l’arme nucléaire.La diplomate sud-coréenne a souligné la détermination de Séoul à œuvrer pour la dénucléarisation du Nord, avant de demander aux Etats parties au TNP et à la communauté internationale de continuer à soutenir et à coopérer pour la politique sud-coréenne envers le royaume ermite.Plusieurs autres participants au forum ont également affirmé que la Corée du Nord est la première et unique nation à s'être retirée du traité pour développer des armes atomiques. Leurs inquiétudes concernant la menace qu’elle représente pour le régime de non-prolifération incarné par le TNP ont aussi été partagées.Pour rappel, les Etats parties au TNP se réunissent tous les cinq ans pour évaluer le fonctionnement du traité adopté en 1968. La réunion du Comité préparatoire actuellement en cours a pour but de préparer la Conférence d’examen du TNP prévue en 2026.