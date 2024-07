Naissances : en hausse pour le deuxième mois consécutif

Photo : Getty Images Bank

Le nombre de nouveau-nés a augmenté de 2,7 % en mai sur un an. Selon les chiffres publiés, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), la Corée du Sud a compté 19 547 naissances durant cette période.Le chiffre avait reculé en glissement annuel pour le dix-huitième mois d’affilée depuis octobre 2022. Il avait toutefois rebondi en avril et poursuivi sa tendance haussière jusqu’au mois suivant. C’est la première fois que le nombre de bébés progresse pour le deuxième mois consécutif depuis octobre et novembre 2015.Cette hausse pourrait s’expliquer par les effets de base dus au très faible nombre de nourrissons enregistrés l’an dernier et par une hausse temporaire du nombre de mariages après la fin du COVID-19.Le nombre de décès, lui, s’est élevé à 28 546, soit une baisse de 1,2 % sur la même période. Néanmoins, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de morts, est toujours dans le négatif de 8 999.Quant aux mariages, le nombre de couples mariés a bondi de 21,6 %. Il s’agit de la plus grande hausse pour le mois de mai. Ce phénomène pourrait s’attribuer, comme dans le cas du nombre de bébés, aux effets de base de l’an dernier et aux politiques de soutien.