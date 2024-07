Parlement : audition de confirmation de la candidate à la tête du régulateur de l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

L'audition de confirmation de Lee Jin-sook au poste de chef de la Commission des communications de Corée (KCC) se déroule aujourd'hui et demain à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le choix de cette ancienne journaliste conservatrice par le président de la République avait suscité une réaction virulente de l’opposition qui y voyait une tentative de mainmise de l'exécutif sur les médias.Lors de la séance tenue, ce matin, devant la commission parlementaire des sciences et des communications, les élus de l'opposition l’ont notamment interrogé sur son avis concernant le mécanisme de prise de décision par deux membres, au lieu de cinq, actuellement en place au sein du régulateur de l'audiovisuel.L'ex-patronne de la chaîne MBC de Daejeon a répondu estimer que « ce système n'est certes pas souhaitable, mais n'est pas illégal non plus ». Les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont défendu sa position en imputant la responsabilité de cette situation au retard de l'opposition dans la recommandation de candidats aux postes vacants.Par ailleurs, lors de la réunion de la commission de la législation et des affaires juridiques, tenue également ce matin, son président Jeong Cheong-rae a officiellement proposé d'organiser une audition pour discuter de la pétition déposée en ligne demandant la destitution de Yoon Suk Yeol.Enfin, la commission de l'environnement et du travail, de son côté, a adopté aujourd'hui par consensus le rapport de l'audition du candidat au poste du ministre de l'Environnement, Kim Wan-sup.