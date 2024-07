Séoul et Washington discutent des mesures de réponse aux éventuelles provocations nord-coréennes

Photo : KBS News

Le directeur du bureau de la politique de la péninsule a rencontré, lundi, la représentante adjointe spéciale pour la Corée du Nord du département d’Etat américain, à Washington. Objectif : discuter de la situation politique de la région et des mesures de réponse aux provocations nord-coréennes.Lee Joon-il et Seth Bailey ont dénoncé les récentes bravades du régime de Kim Jong-un, dont l’envoi de ballons poubelles. Ils ont aussi exhorté ce dernier à arrêter immédiatement les actes causant de l’instabilité et à revenir au dialogue avec Séoul et Washington.Par ailleurs, les hauts officiels se sont engagés à se préparer à toute possibilité de provocation nord-coréenne, y compris une éventuelle tentative de neutraliser la Ligne de limite du Nord (NLL). Ils ont ensuite manifesté leurs inquiétudes à propos de la coopération militaire et économique entre Pyongyang et Moscou. Ils ont convenu d’y répondre fermement en se basant sur leur étroite collaboration.Enfin, les deux côtés ont décidé de renforcer les efforts visant à assécher le financement du développement d’armes nucléaires et balistiques nord-coréens.