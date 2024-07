JO : ouverture de services consulaires temporaires à Paris

Photo : YONHAP News

Le bureau de services consulaires temporaire ouvre ses portes, aujourd’hui, à Paris. Objectif : prévenir les accidents concernant les ressortissants et offrir une aide consulaire en cas d’accident. Il sera ouvert jusqu’au 12 août, au lendemain du dernier jour des Jeux olympiques d'été.Ce bureau est composé d’employés du ministère des Affaires étrangères, de l’agence nationale des sapeurs-pompiers, du Service national du renseignement (NIS) et du Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC). Ils collaboreront aussi avec vingt-huit policiers sud-coréens dépêchés à la demande de la France.Un officiel du ministère a expliqué que la Corée du Sud prêtait plus d’attention aux activités de lutte contre le terrorisme, d’autant que la situation politique internationale était plus instable qu’auparavant.Le bureau temporaire peut être joint au +33-1-4753-0101 en semaine, entre 9h30 et 18h, et au +33-6-8208-5396 le weekend ou en cas d’urgence.