Météo : le « jungbok » entre soleil et pluie

Photo : YONHAP News

En cette journée du « jungbok », deuxième jour caniculaire de l'année, la mousson se poursuit et le temps est mitigé au pays du Matin clair. Ce matin, le soleil brille et quelques nuages sont dispersés sur la majorité du territoire. Dans l’après-midi, il fera beau sur la côte sud et à Gangneung, mais des précipitations sont à prévoir dans tout le reste du pays.Sur le chemin du travail, il fait déjà 28°C à Séoul, ainsi qu’à Suwon, Andong et Busan. Et il fait encore plus chaud dans le Jeolla où le mercure avoisine les 30°C, tout comme à Daejeon et Daegu. La maximale est pour Gangneung avec 31°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 33°C dans la capitale, à Suwon, à Gangneung ainsi que dans le sud du Jeolla. Dans les régions intérieures, le mercure avoisinera les 34°C, notamment à Andong, Daejeon et Jeonju. La maximale, elle, sera pour Daegu avec 35°C.