Bonheur : les jeunes sont plus heureux que pendant la période du COVID-19

Photo : YONHAP News

Les enfants et adolescents de la région de la capitale sont plus heureux que lors de la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a dévoilé une enquête, publiée aujourd’hui, par la ville de Séoul.En 2023, le bonheur des jeunes a atteint le score de 2,3/3. Il était de 1,88 en 2021. Les sentiments tels que la dépression, la colère, la solitude et l’anxiété ont également diminué, montrant une amélioration générale de leur bien-être émotionnel depuis la crise sanitaire.Malgré une augmentation du temps passé à jouer avec des amis après l'école en semaine, passant de 142,9 minutes en 2021 à 190,2 minutes en 2023, ce chiffre reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie (360,1 minutes en 2017 et 382,3 minutes en 2019). Ces données suggèrent que si la vie sociale des enfants s'améliore, elle n'a cependant pas encore retrouvé son niveau d'avant COVID-19.Kim Sun-soon, directrice du bureau des femmes et des familles de Séoul, a déclaré que ces résultats serviront de base pour améliorer et développer les politiques municipales en faveur des enfants.