Photo : KBS News

Les Etats Unis ont une nouvelle fois fait part de leurs préoccupations concernant l’élargissement de la coopération sécuritaire entre la Corée du Nord et la Russie.Lors d’un point presse hier, le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller, s’est dit plus particulièrement inquiet de leur possible commerce d’armes.Sachez que la semaine dernière, une délégation russe s’était rendue à Pyongyang. Le vice-ministre de la Défense, Alexeï Krivoroutchkos, qui l’a dirigée, a été reçu par Kim Jong-un. Les deux hommes auraient alors échangé sur la coopération militaire entre leurs pays.