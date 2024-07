Nouveau « Dialogue stratégique » des vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et chinois

Photo : YONHAP News

Sur fond de rapprochement nord-coréano-russe, la Corée du Sud et la Chine ont organisé, hier, un nouveau « Dialogue stratégique » de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. Le premier en deux ans et sept mois.Lors de cette dixième édition de cette rencontre, tenue à Séoul, les deux voisins ont abordé plusieurs sujets. Il s’agissait entre autres de leurs liens, de questions liées à la péninsule ou encore de la situation régionale et internationale.Le sud-Coréen, Kim Hong-Kyun, et son homologue chinois, Ma Zhaoxu, ont alors affiché leur volonté de continuer à développer les relations de partenariat de coopération stratégique de leurs pays, fondées sur le respect mutuel, la réciprocité et les intérêts communs. Ils se sont en même temps engagés à travailler main dans la main pour élargir, voire approfondir, la collaboration économique et commerciale, ainsi que les échanges de visites.Séoul a alors évoqué le fait que la Corée du Nord enchaîne toujours les provocations et continue de faire monter la tension, tant dans la péninsule que dans la région, en renforçant sa coopération militaire et économique avec la Russie. Il a d’emblée exhorté Pékin à jouer un rôle pour l’en dissuader.En retour, l’empire du Milieu a assuré que sa politique vis-à-vis des deux Corées restait inchangée et qu’il assumerait un rôle constructif pour trouver une solution à leurs questions.