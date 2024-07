Le PIB réel en recul de 0,2 % au second trimestre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu son PIB réel décroître de 0,2 % entre avril et juin par rapport aux trois mois précédents. C’est ce que montrent les premières estimations de croissance du second trimestre de la Banque de Corée (BOK), publiées aujourd’hui.Le chiffre n’a jamais été aussi faible depuis le dernier trimestre 2022. Ce recul peut s’expliquer en grande partie par un effet de base marqué pendant les trois premiers mois, selon l’institution. La croissance trimestrielle avait alors atteint 1,3 %.En rythme annuel, le produit intérieur brut réel a progressé de 2,3 %. Pour l’ensemble des six premiers mois, il a augmenté de 2,8 %, combiné à la même période de l’an dernier. Il s’agit du plus haut niveau depuis 2022 pour un premier semestre.Pour être précis, la consommation des ménages a baissé de 0,2 %. Idem pour les investissements dans le BTP (-1,1 %) et dans les biens d’équipement (-2,1 %).A contrario, la consommation publique, les exportations et les importations se sont, quant à elles, accrues de 0,7, 0,9 et 1,2 % respectivement.En ce qui concerne le revenu national brut réel, qui représente le pouvoir d’achat, il a affiché une chute de 1,3 %, également au second trimestre.A en croire la banque centrale, au regard de la tendance haussière des exportations, le dernier objectif du gouvernement de 2,5 % de croissance sur l'ensemble de l'année ne paraît plus hors de portée. Afin d’atteindre ce chiffre, l’inflation devra se stabiliser et la demande intérieure retrouver des couleurs.