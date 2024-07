Séoul veut s’investir pleinement dans l’exportation de ses centrales nucléaires

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a tenu aujourd’hui la cinquième réunion de sa commission chargée de la stratégie nationale d’exportation de centrales nucléaires.Sans surprise, les discussions ont été largement dominées par le projet de nouveaux réacteurs de la République tchèque. La semaine dernière, ce pays d’Europe centrale a choisi le géant sud-coréen, KHNP, comme le fournisseur privilégié de ses deux prochaines tranches.Au cours de la conférence d’aujourd’hui, il a été décidé de préparer toutes les mesures de suivi, nécessaires pour la signature d’un accord final avec Prague, prévue en mars prochain.Avant même de décrocher le contrat, Séoul avait mis sur pied une task force dédiée. Il entend désormais ouvrir une ligne téléphonique directe en vue de communiquer étroitement avec l’institution tchèque concernée.L’administration de Yoon Suk Yeol envisage en parallèle d’accélérer ses consultations avec les autres pays qui cherchent à importer des centrales. Elle veut aussi créer un environnement propice à l’exploration de nouveaux débouchés sur le moyen et le long terme, en particulier avec les pays asiatiques et africains émergents.Le pays du Matin clair rêve aussi de devenir un important acteur de la maintenance de ces centrales. L’exécutif a par ailleurs décidé d’aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à s’attaquer au marché européen de ce secteur et de celui des équipements.