Taegeukgi : lancement d’une campagne de promotion de la culture du levé de drapeau

Photo : YONHAP News

À l'approche du 80ème anniversaire de la libération de la Corée l'année prochaine, le gouvernement coréen met en place une campagne pour promouvoir la culture de la levée du drapeau national, le Taegeukgi.Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé, lors d'une réunion d'information, que les dates de levée du drapeau seraient désormais inscrites dans le Calendrier Officiel, un document de référence pour la fabrication des calendriers. Ces jours de levée, conformément à la Loi sur le Drapeau National, incluent le Jour du Mouvement du 1er Mars, le Jour de Commémoration des Morts, le Jour de la Constitution, le Jour de la Libération, le Jour des Forces Armées, le Jour de la Fondation et le Jour du Hangeul.Pour marquer le 79ème anniversaire de la libération le mois prochain, le Ministère va installer des points de vente de drapeaux dans les centres communautaires et les bureaux municipaux, ainsi que des stands de vente dans les rues. Ils encourageront également les résidents à utiliser des « drapeaux adhésifs » pour les fenêtres ou les portes d'entrée et des « drapeaux pour véhicules », répondant ainsi aux besoins des structures résidentielles sans porte-drapeaux traditionnels.Sur le long terme, le gouvernement prévoit de rendre l'achat de drapeaux plus accessible en installant des stands de vente permanents dans les magasins de proximité et les grands supermarchés. En outre, il y aura une promotion continue de divers articles et matériels publicitaires liés au Taegeukgi pour encourager les citoyens à participer activement à cette initiative patriotique.