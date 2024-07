Photo : YONHAP News

La Corée du Sud veut profiter des JO de Paris 2024 pour faire rayonner sa culture traditionnelle.Son ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organise en effet une exposition dédiée, et ce à la Maison de la Corée dans la capitale de l’Hexagone. Le hanbok, le hanji et la hansik, qui signifient l’habit, le papier et l’alimentation traditionnels, y sont présentés dès ce jeudi, et ce jusqu’au 11 août.Un total de 17 virtuoses de ces « arts » y exposent leurs œuvres. Parmi elles figurent certaines classées comme patrimoine immatériel national.