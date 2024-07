Wanderlust désigne la Corée du Sud comme « Destination de l'année »

Photo : YONHAP News

La Corée a été sélectionnée comme « Destination de l'année » par le plus grand magazine de voyage du Royaume-Uni.Selon l'Office National du Tourisme Coréen à Londres, Wanderlust a consacré la couverture et 27 pages de son numéro d'août-septembre, sorti aujourd’hui, à la Corée.Fondé en 1993, c’est la plus ancienne publication de voyage qui existe encore au Royaume-Uni. Wanderlust tire à 138 000 exemplaires, ce qui en fait le plus important des magazines de voyage indépendants britanniques. Son site web, accessible dans 70 pays, enregistre 1,8 million de pages vues par mois.La maison d’édition a expliqué qu'elle a décidé, à partir de ce numéro, de choisir des destinations prometteuses pour les voyageurs en quête de défis et de les traiter en profondeur. La Corée a été sélectionnée comme première destination.George Kipouros, le rédacteur en chef, a déclaré : « Bien que la Corée ait été de plus en plus mise en lumière par la vague Hallyu ces dernières années, j'ai été surpris de constater, lors de ma visite en avril dernier, qu'il y avait très peu de touristes occidentaux dans ses magnifiques endroits. Ce n'est pas bondé, les gens sont sympathiques et les prix sont excellents ».Ce numéro présente en détail les activités à faire absolument au pays du Matin clair. Il recommande divers itinéraires pour découvrir le patrimoine culturel traditionnel, pour la randonnée et les promenades et pour profiter de la Hallyu avec des expériences autour de la K-pop, des dramas et du cinéma.