L’effet papillon des retards de paiement de WeMakePrice et TMON

Photo : YONHAP News

Les retards de paiement de WeMakePrice et TMON provoquent un effet domino. Ces filiales sud-coréennes du géant de l'e-commerce, Qoo10, basé à Singapour, n’arrivent toujours pas à rembourser leurs vendeurs et par la suite les clients de ceux-ci.Dans ce contexte, ce qu’on appelle les passerelles de paiement, qui servent d'intermédiaire entre le commerçant et l'émetteur de la carte, ont bloqué toutes transactions avec les deux filiales. Elles invoquent le fait qu’il s’agit d’une mesure visant à empêcher des préjudices supplémentaires.Très inquiets, les consommateurs redoutent de ne pas se faire rembourser. Ils demandent aux plateformes de leur rendre au plus vite la somme qu’ils ont déboursée. Pour cela, certains vont jusqu’à leur donner directement les numéros de leur compte bancaire. D’autres se ruent vers leur siège.Autre source de préoccupation : plusieurs institutions bancaires ont arrêté d’accorder des prêts à WeMakePrice et à TMON. Et le FSS, l’organe exécutif du régulateur financier entend lui aussi examiner le dossier afin de mesurer l’ampleur de leurs problèmes de liquidité.Pourtant, le co-directeur général de WeMakePrice se voulait rassurant. Dans une conférence de presse, aujourd’hui, Ryu Hwa-hyun, a promis de ne pas ménager ses efforts pour rembourser tous les consommateurs et tous les commerçants de son entreprise. Et ce, de concert avec TMON et Qoo10. Selon lui, jusqu’à présent, un total de 700 remboursements a été effectué. Néanmoins, les consommateurs restent anxieux.