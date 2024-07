JO : premier jour, première médaille d'or pour la Corée du Sud ?

Photo : YONHAP News

Le jour suivant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 27 juillet, marque le début officiel de la compétition. Et l'attention se porte sur la possibilité pour l'équipe sud-coréenne de remporter sa première médaille d'or ce jour-même.Les « jours dorés » de la Corée du Sud seraient, selon l’agenda des compétitions et les prévisions, les 29 et 30 juillet, mais aussi les 27 et 28 juillet, lors de la première journée d'épreuves.Pour atteindre l'objectif de plus de cinq médailles d'or fixé par l'équipe du Pays du Matin clair, il est crucial de décrocher une médaille, voire une médaille d'or, dès le premier jour. Objectif : instaurer une dynamique positive à cette délégation qui n’a jamais été si petite depuis les Jeux de Montréal en 1976. La raison : la mauvaise performance des équipes nationales dans les sports de ballon.L'athlète le plus attendu est Kim Woo-min, la star de la natation masculine. Son épreuve inaugurale est le 400m nage libre, qui se tiendra samedi. Les matchs d’escrime, notamment les compétitions individuelles de sabre masculin et d'épée féminine, deux disciplines phares pour la Corée du Sud, auront lieu au Grand Palais.Le 27 juillet dans l'après-midi, de bonnes nouvelles pourraient également provenir du stand de tir de Châteauroux, situé à 320 km de Paris. Les épreuves mixtes de carabine à air comprimé 10m, avec les qualifications et les finales, se dérouleront à partir de 17h30, heure de Séoul, offrant une première opportunité de médaille pour les athlètes sud-coréens.