Intempéries : Yoon déclare quinze nouvelles localités « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ajouté quinze villes, communes et comtés de onze collectivités locales à la liste des zones sinistrées spéciales. Une liste qui fait déjà état de cinq localités déclarées le 15 juillet.Les quinze régions nouvellement désignées sont situées, notamment, dans le Chungcheong, dans le Jeolla du Nord et dans le Gyeongsang du Nord. Elles ont récemment subi d’importants dégâts causés par de fortes pluies. Elles peuvent dorénavant bénéficier d’une aide financière de l’Etat pour les réparations, à hauteur de 50 à 80 % des frais devant être pris en charge par leurs collectivités locales.Leurs habitants vont eux aussi recevoir un coup de pouce financier. De même, ils peuvent ne pas payer les impôts locaux et d’Etat.Yoon Suk Yeol a par ailleurs ordonné à tous ses ministres concernés de conjuguer tous les efforts nécessaires pour aider les riverains de toutes les zones lourdement touchées par les intempéries à se reconstruire rapidement.