Le président Yoon reçoit la nouvelle direction du PPP pour un dîner d’union

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a invité, hier, à un dîner, Han Dong-hoon, nouveau patron de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), élu la veille, et ses trois rivaux malheureux. Les cinq nouveaux membres du conseil suprême du mouvement, également élus mardi, ont eux aussi été conviés.L’occasion pour le chef de l’Etat de se poser en rassembleur de son camp. En effet, il a appelé à oublier toutes les attaques et insultes proférées dans la course à la tête du parti, et incité à l’union entre celui-ci et le gouvernement.Le nouveau capitaine du PPP a lui aussi promis de se consacrer totalement à la réussite de l’administration Yoon.Han, ancien procureur de haut rang, était autrefois considéré comme un proche parmi les proches de Yoon, qui, lui avait dirigé le Parquet général. Pourtant, pendant la campagne des législatives, organisées en avril, la rumeur circulait, selon laquelle le premier avait perdu la confiance du second. Han était alors le chef intérimaire de la formation conservatrice.Malgré tout, le Bureau présidentiel de Yongsan a tenu à souligner que son locataire était disposé à recevoir Han en tête-à-tête et régulièrement.