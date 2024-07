Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de l’Australie vont se retrouver, le 30 juillet, à Séoul. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen.Au menu des discussions entre Cho Tae-yul et Penny Wong : les échanges de haut rang, la coopération dans le secteur de la défense et, bien évidemment, la situation non seulement autour de la péninsule coréenne mais aussi dans le monde.Leur nouvelle rencontre se tient deux mois après celle effectuée dans le cadre des discussions 2+2, qui avaient réunis les chefs de la diplomatie et de la défense des deux nations à Melbourne en mai.