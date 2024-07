Mort d'un soldat des Marines : rejet au Parlement de la proposition de loi pour une enquête spéciale

Photo : KBS News

La proposition de loi pour une enquête spéciale du Parquet sur l'affaire de la mort d’un soldat des Marines a été rejetée et automatiquement abandonnée, hier, lors d'un nouveau vote à l'Assemblée nationale.Le vote à bulletin secret a donné les résultats suivants : 194 voix pour, 104 voix contre et un nul. Au moins trois votes dissidents sont venus de la formation au pouvoir, le Parti du pouvoir du peuple (PPP).Ce projet de loi avait été initialement adopté sous la conduite de l'opposition le 2 mai. Mais le président de la République avait exercé son droit de veto. Après un nouveau vote le 28 mai, il avait été rejeté. Le 4 juillet, il avait été réintroduit par l'opposition et adoptée, mais, cinq jours plus tard, Yoon Suk Yeol avait de nouveau demandé sa révision.Immédiatement après le rejet, les partis d'opposition ont organisé une manifestation pour critiquer le gouvernement et le PPP. Le Parti de la réforme de la patrie, lui, a proposé une nouvelle loi pour une enquête spéciale sur l'ingérence du chef de l’Etat dans les enquêtes.