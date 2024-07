Météo : un week-end très chaud et humide

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, les sud-Coréens se réveillent sous le soleil mais le pays tout entier deviendra progressivement nuageux et sujet aux averses dans l’après-midi. En particulier, des pluies très fortes et abondantes tomberont autour de l’île de Jeju et de la côte sud. Demain, le temps sera nuageux dans tout le pays, avec des pluies attendues dans la région centrale jusqu'au matin et dans la région sud et à Jeju jusqu'à l'après-midi. Dimanche, la grisaille se poursuivra dans la matinée et laissera place à de la pluie dans la seconde moitié de journée.L'Administration météorologique coréenne a annoncé qu'avec un avertissement de vague de chaleur émis dans tout le pays, il fera très chaud dans la plupart des régions, la température perçue pouvant atteindre environ 35°C aujourd’hui. Sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul, la minimale. Dans le Jeolla, il fait déjà plus de 29°C, et 31°C à Daegu. Dans l’après-midi, 34°C sont prévus dans la capitale, tout comme à Daejeon, Gangneung et Daegu. Il fera 32°C à Busan et la minimale sera pour Yeosu avec 29°C.Samedi, il fera entre 26 et 27°C sur tout le pays dans la matinée, et entre 31, à Séoul et Busan, et 33°C, dans les régions intérieures, dans l’après-midi. Et dimanche, les températures seront similaires à la veille.