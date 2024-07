Retards de paiement de TMON : l’entreprise promet des remboursements successifs

Photo : KBS News

TMON et WeMakePrice, les filiales sud-coréennes du géant de l'e-commerce, Qoo10, basé à Singapour, ont annoncé qu'elles procéderaient dans les plus brefs délais à des remboursements partiels successifs auprès de leurs consommateurs.Le directeur de TMON, a présenté, aujourd’hui à l’aube, ses plus plates excuses pour ces retards de restitution. Expliquant que les annulations de paiements par carte avaient été retardées en raison de problèmes de liquidités et de prestataires de services, Kwon Do-wan a assuré que la priorité était actuellement donnée aux remboursements des produits de voyage. Avant d’ajouter que les autres seront également traités en fonction de la situation financière de l’entreprise.Les consommateurs, de leur côté, ont bien évidemment exigé un remboursement immédiat. En réponse, la plateforme de e-commerce avait affirmé qu’elle accepterait les demandes rédigées à la main, sur place, avant de procéder à leurs remboursements en priorité.Et finalement, ce matin, vers 7 heures, TMON a commencé à régler ses clients, suivant l'exemple de WeMakePrice. Cette dernière avait, en effet, commencé les virements plus tôt. Environ 2 000 personnes avaient déjà été remboursées à 8 heures aujourd'hui. Actuellement, au siège de TMON à Séoul, les employés traitent les demandes. Il est estimé qu'environ 1 500 consommateurs attendent toujours leur remboursement.