Les médecins suspendent leurs consultations pour participer à un forum

Photo : YONHAP News

Les médecins ont suspendu leurs consultations d’aujourd’hui afin de prendre le temps de discuter de l'avenir de leur secteur.Le « Comité spécial pour une médecine correcte », une cellule de concertation du milieu médicale, va tenir à 14h, à Séoul, le « Premier Grand forum national des médecins pour l'avenir de la médecine en Corée du Sud ». Selon la KMA, l’association des médecins du pays, environ 100 docteurs y seront présents. Ceux ne pouvant y assister en personne y participeront en ligne. Etant donné que les consultations externes sont généralement moins nombreuses le vendredi, il est prévu que l’impact sur les patients soit minime.Avant la tenue de cet événement, les professeurs des hôpitaux des universités nationales de Kangwon et de Chungbuk vont organiser un rassemblement devant le ministère de la Santé à Sejong. Objectif : demander l'annulation de l'augmentation du numerus clausus.Le gouvernement, de son côté, appelle les internes et résidents à reprendre leur travail lors du recrutement du second semestre. Certains professeurs envisagent de boycotter l'encadrement des résidents. Mais l’exécutif estime que la mise en place d’une telle action reste peu probable.