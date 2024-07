Natalité : Yoon appelle à une délégation des pouvoirs aux régions

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu’ouvrir une « véritable ère des provinces » permettrait de lutter contre la chute de la natalité. Il a ainsi exhorté à une délégation des pouvoirs et à un soutien financier actif aux régions. Il a tenu ces propos, hier, lors d’une réunion consacrée à la coopération entre le gouvernement et les collectivités régionales. Cette dernière s’est tenue à la préfecture de la province de Chungcheong du Sud.Yoon Suk Yeol a expliqué que si chaque région était dotée de sa propre compétitivité, le problème de la dénatalité se réglerait naturellement. Selon lui, les administrations locales ont besoin de plus de droits et de ressources afin de faire face à cet enjeu. Avant d’ajouter que l’exécutif ferait de son mieux pour soutenir des dispositifs efficaces.Le chef de l’Etat a ensuite indiqué qu’un ministère de la Stratégie et de la Planification de la population serait lancé pour couvrir les politiques relatives à la faible natalité, au vieillissement démographique et à l'immigration. Et il se concentrera sur trois domaines clés : la conciliation vie professionnelle-vie personnelle, la garde des enfants et le logement.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a souligné l’importance d’agir en amont contre la pénurie de main d’œuvre dans les provinces. Avant de marteler qu’il fallait créer un environnement où les étrangers et les étudiants internationaux puissent s’intégrer dans les communautés régionales et participer à l’activité économique.