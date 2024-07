Washington met à prix la tête d’un hacker nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain va offrir une récompense maximale de 10 millions de dollars à ceux qui arrêteront Rim Jong-hyok, un nord-Coréen associé au groupe des hackers Andariel.Sous le contrôle du Bureau général de reconnaissance de la Corée du Nord, cette bande de cybercriminels a causé des dommages à cinq entreprises de services médicaux, à quatre sociétés de défense basées aux Etats-Unis, ainsi qu’à deux bases de l’armée de l’air américaine.Les USA ont expliqué que Rim avait joué un grand rôle dans ces attaques. Il aurait conspiré pour installer des ransomwares dans les systèmes informatiques des hôpitaux et des firmes médicales et exiger des rançons.A travers une opération qui a débuté en novembre 2022, les pirates ont dérobé plus de 30 gigaoctets de données, y compris des informations techniques sur des matériaux d’avions militaires et de satellites, enregistrées avant 2010.La recherche du nord-Coréen s’inscrit dans le cadre du programme « Rewards for Justice » du département américain.