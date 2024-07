Photo : YONHAP News

« Butter », l’un des titres phares du groupe de k-pop au succès mondial BTS, a été certifié « Diamant » par l'Association de l'industrie phonographique japonaise (RIAJ). C’est ce qu’a annoncé, hier, son label Big Hit Music. C’est la deuxième chanson du boys band sud-coréen qui obtient cette distinction après « Dynamite ».La RIAJ attribue, chaque mois, des certifications à des musiques en fonction de leur nombre d’écoutes. « Diamant » pour plus de 500 millions de lectures, « Platine » pour plus de 100 millions, et « Or » pour plus de 50 millions. « Butter » a atteint ce plus haut seuil au mois de juin.Deux autres morceaux du septuor, « Blue & Grey » et « Run BTS », ainsi que le deuxième single solo de Jungkook, « 3D », ont décroché la certification « Or ».