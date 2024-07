JO : le grand jour est arrivé

Photo : YONHAP News

Les Jeux olympiques d’été 2024 débutent, aujourd’hui, à Paris. D’ici le 11 août, les sportifs venus du monde entier prendront part à 329 épreuves médaillées dans 32 sports sur 35 sites. La Corée du Sud y est représentée par 143 athlètes, soit son plus petit contingent depuis 1976.Pourtant, avant même le début officiel de ces Olympiades, les guerriers de Taegeuk ont démarré fort, et ce notamment au tir à l'arc et en handball.Tout d’abord, les archers du pays du Matin clair ont dominé lors des épreuves de classement, qui ont eu lieu, hier, aux Invalides. Ils ont occupé la première place dans les cinq épreuves : individuel et par équipes, hommes et femmes, ainsi que le mixte. En particulier, Yim Si-hyeon, triple médaillée d'or aux Jeux asiatiques de Hangzhou l'an dernier, a établi un nouveau record mondial en terminant à la première place du classement féminin. Chez les messieurs, Kim Woo-jin a également occupé la première position.En handball, à présent. Les sud-Coréennes ont gagné 27-26 contre leurs adversaires allemandes, lors du premier match de groupe A, qui s’est tenu à la Sud de France Arena (South Paris Arena). Le handball est le seul sport de balle collectif auquel la Corée du Sud participe lors de cet événement sportif planétaire.