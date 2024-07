Séoul et Pékin entendent renforcer leur communication stratégique

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de la Chine se sont mis d’accord sur l’importance du maintien d’une communication stratégique étroite pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne. Cho Tae-yul et Wang Yi se sont entretenus, aujourd’hui, à Vientiane au Laos, en marge de la réunion des chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Cho a demandé à Pékin de jouer un rôle constructif pour résoudre les problèmes de la péninsule, et Wang a répondu que le gouvernement chinois aurait toujours la même politique en la matière.Prenant ses distances avec l’alliance entre Pyongyang et Moscou, l'empire du Milieu a récemment multiplié les échanges de haut niveau avec Séoul. Le mois dernier, une discussion bilatérale sur la diplomatie et la sécurité s’est déroulée au rang vice-ministériel, tandis que le 24 juillet, un dialogue stratégique entre les vice-chefs de la diplomatie a été organisé.Le ministre sud-coréen a indiqué que les relations entre deux pays sont entrées dans une nouvelle phase de communication et de coopération, incitant à maintenir cet élan pour renforcer la confiance. Son interlocuteur chinois, de son côté, a déclaré qu’ils devraient développer leurs liens de manière positive et stable, en gardant l’esprit initial de leur relation diplomatique.Les deux parties sont également convenues de relancer progressivement divers projets de collaboration suspendus depuis 2019 en raison du COVID-19, y compris l’échange de jeunes.