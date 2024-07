JO 2024 : la course aux médailles est lancée

Photo : YONHAP News

A Paris, la 33e édition des Jeux olympiques a débuté en grande pompe, hier à 19h30 heure locale, lançant ainsi dix-sept jours de compétition intense. C'est la troisième fois que ces Olympiades se tiennent dans la Ville-Lumière, après leur deuxième édition en l'an 1900 et leur huitième en 1924.Pour la première fois dans l'Histoire, la cérémonie d'ouverture a eu lieu sur un fleuve. Les athlètes ont alors paradé sur des bateaux naviguant sur la Seine. L’événement a attiré plus de 300 000 spectateurs tout au long des 6 km du parcours. Des personnalités internationales de tous horizons, comme Jill Biden, la Première Dame des États-Unis, étaient présents.La délégation sud-coréenne, menée par les porte-drapeaux Woo Sang-hyeok, athlète de saut en hauteur, et Kim Seo-yeong, nageuse, est entrée en quarante-huitième position parmi les 206 pays participants. Le défilé a commencé près du Jardin des Plantes, sur le pont d'Austerlitz, et s'est terminé sur la place du Trocadéro, près de la Tour Eiffel.Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les sud-Coréens. Lors du défilé, une erreur a été commise par les équipes de communication des Jeux, qui se sont trompées dans les appellations de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. En effet, l'annonceur a présenté les sportifs du pays du Matin clair comme « la délégation de République populaire démocratique de Corée » en français et « Democratic People's Republic of Korea » en anglais. Termes qui désignent pourtant le Nord du 38e parallèle. La Corée du Sud aurait dû être présentée comme « République de Corée » en français et « Republic of Korea » en anglais.143 athlètes participant à 21 disciplines représentent la Corée du Sud cet été. C’est le plus petit nombre depuis Montréal en 1976. À partir d’aujourd’hui même, toutes et tous commenceront leur chasse aux médailles dans des épreuves telles que le tir, la natation et l’escrime. Objectif : remporter cinq fois l’or et se classer dans les quinze premières nations au classement général.La Corée du Sud, qui a remporté jusqu'à présent 96 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'été, est en bonne voie pour atteindre la centième consécration de son histoire lors de cette édition.Les Jeux de Paris ont donc démarré fort, malgré une météo peu clémente, et se poursuivront jusqu'au 11 août, avec 329 médailles d'or en jeu dans 32 disciplines. Les paralympiques, eux, se tiendront du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre.