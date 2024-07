JO 2024 : la Corée du Sud remporte l’argent en carabine à air comprimé 10m mixte

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris, et pas des moindres pour la délégation sud-coréenne : premier jour, première médaille. Il s’agit de l’argent en carabine à air comprimé 10m mixte.Ce matin, heure locale, Park Ha-jun et Geum Ji-hyeon sont arrivés en finale de la compétition mais se sont inclinés face à l’équipe chinoise 12-16.Lors de ce match, les hommes et les femmes devaient chacun tirer une balle, les scores étant ensuite additionnés. L'équipe ayant le résultat le plus élevé obtenait deux points, celle avec le score le plus bas, zéro, et en cas d'égalité, chacune d’elles en recevait un. Celle atteignant seize points la première repartait avec l’or.Après avoir remporté seulement une médaille d'argent à Tokyo, l'équipe sud-coréenne de tir a illuminé ses perspectives pour cette édition des Jeux avec cette première médaille d'argent, et ce, dès le début de la compétition à Paris.