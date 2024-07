JO : la Corée du Sud remporte sa première médaille d’or en sabre grâce à Oh Sang-uk

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques de Paris, Oh Sang-uk est monté sur la plus haute marche du podium en sabre individuel messieurs. Lors du match qui s’est déroulé, samedi, au somptueux Grand Palais, l’escrimeur sud-coréen a battu son adversaire tunisien, Fares Ferjani, 15 à 11.Depuis la Ville Lumière, Oh offre ainsi la première médaille d’or à la Corée du Sud. A noter également que c’est la première fois qu’un escrimeur du pays du Matin clair en décroche, en sabre individuel hommes, lors des JO d’été.Un peu plus tôt, son compatriote Kim Woo-min a mis une médaille de bronze autour de son cou, en arrivant troisième de l’épreuve du 400 m nage libre tenue à La Défense Arena.Depuis le début des Olympiades, les guerriers de Taegeuk ont gagné trois récompenses : une médaille d’or, une d’argent et une de bronze.