Bach présente ses excuses à Yoon pour l’incident lors de la cérémonie d’ouverture des JO

Photo : YONHAP News

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a présenté hier soir ses excuses et ce, par téléphone, au chef de l’Etat sud-coréen, Yoon Suk Yeol, pour l’incident qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris.Alors que le bateau transportant la délégation sud-coréenne passait sur la Seine, cette dernière a été annoncée sous le nom de « République populaire démocratique de Corée » qui n’est autre que le nom officiel de la Corée du Nord. Le même nom a été utilisé, plus tard, lors de l’apparition des athlètes nord-coréens.Lors de cette conversation, qui a duré environ 10 minutes, le président Yoon a fait savoir qu’« en tant qu'habitants d’un pays qui a accueilli les JO d'été et d'hiver, ainsi que la Coupe du monde de football, les sud-Coréens ont été très surpris et consternés par cet incident ». Il a alors demandé au CIO de s’excuser pour cette affaire à travers les médias et les réseaux sociaux et de faire des efforts pour qu’un cas similaire ne se reproduise pas. Avant de conclure en espérant que le reste des Jeux se déroule avec succès et soit un véritable festival pour les habitants du monde entier.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, tout en présentant ses excuses les plus sincères pour cet incident qu’il a qualifié d’« inexcusable », Bach a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes de son interlocuteur. Il a promis que son comité prendrait toutes les mesures nécessaires à la fois pour les excuses et la prévention d'un incident similaire.Plus tôt dans la journée, le CIO s'était déjà excusé auprès de la Corée du Sud. Mark Adams, son porte-parole, avait déclaré lors d’une conférence de presse, que c'était « profondément regrettable » et que le comité présentait ses excuses du fond du coeur.