JO : l'équipe féminine de tir à l'arc remporte la médaille d'or pour la dixième fois consécutive

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques, l’équipe féminine sud-coréenne de tir à l’arc a remporté, ce matin, heure de Séoul, le titre olympique en battant son adversaire chinoise 5 à 4. Cette finale s’est déroulée aux Invalides à Paris.Le suspens était insoutenable : alors que Lim Si-hyeon, Nam Su-hyeon et Jon Hun-young dominaient le jeu au début, les Chinoises An Qixuan, Li Jiaman et Yang Xiaolei avaient réussi à revenir dans la partie. Finalement, à l'issue d'un tir de barrage, les archères du pays du Matin clair ont réussi à conserver leur titre.En effet, les sud-Coréennes ont toujours remporté l’or dans cette discipline, et ce, depuis son introduction aux Olympiades en 1988, à Séoul justement. Cela fait donc trente-six ans qu’elles occupent ce trône. Et c’est un record partagé avec les Etats-Unis. Ces deux pays sont les seuls à voir leurs athlètes conserver leur titre pendant si longtemps dans une épreuve spécifique d’une discipline. De l’autre côté du Pacifique, c’est l'équipe masculine de natation qui n’a cessé de décrocher la médaille d'or relais 400m quatre nages depuis les Jeux de Los Angeles en 1984 jusqu’à Tokyo en 2021.Un autre exploit est attendu demain, toujours en tir à l’arc, avec l'équipe masculine cette fois-ci, qui espère elle aussi offrir à ces concitoyens la plus belle des médailles pour la troisième fois consécutive.