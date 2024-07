Météo : malgré quelques averses dans la capitale, le soleil domine

Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de juillet, le temps est mitigé mais reste relativement sec par rapport à la semaine dernière. Même si quelques averses sont probables dans la matinée dans le quart nord-ouest, dans le reste du pays, il fait soit nuageux, soit grand ciel bleu. En effet, des cumulus s’étendent de Gangneung à Jeonju en passant par Cheongju et Daejeon. Cependant, il fait beau dans les autres régions, les rayons dorés du soleil nous rappelant les belles médailles que les athlètes sud-coréens ont gagné ce week-end à Paris.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul et dans tout le quart nord-ouest. Le mercure monte à 28°C dans le Jeolla et même jusqu’à 29°C sur l’île méridionale de Jeju ainsi qu’à Busan. La maximale est pour Gangneung, sur la côte est, avec plus de 31°C dès 8h30.Dans l’après-midi, la tendance à la chaleur va se poursuivre. Il fera 30°C dans la capitale, 31°C à Mokpo et Yeosu ainsi que 33°C à Andong et Daejeon. 34°C seront enregistrés à Jeonju, et 36°C à Daegu, d’ailleurs surnommé « Daefrica » pour ses températures caniculaires en été.