Le CIO présente ses excuses au ministère sud-coréen des Sports pour l’incident lors de la cérémonie d’ouverture des JO

Photo : YONHAP News

Le Comité international olympique (CIO) a de nouveau présenté ses excuses à la Corée du Sud pour l’incident qui s’est produit lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris. Cette fois-ci, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. C’est ce que ce dernier a fait savoir, expliquant qu’une missive d’excuse signée par Thomas Bach lui était parvenue. Le Président du Comité international olympique a également promis que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour qu'un tel incident ne se reproduise pas.La lettre a été envoyée à Yu In-chon, le ministre de la Culture, Lee Ki-heung, le président du Comité olympique de Corée (KOC) et Jeong Kang-seon, le chef de la délégation des athlètes sud-coréens pour les JO d'été de Paris 2024.Le CIO avait déjà présenté ses excuses samedi dernier par téléphone au chef de l’Etat sud-coréen, Yoon Suk Yeol. Plus tôt dans la journée, son porte-parole avait déclaré lors d’une conférence de presse, que c'était un événement « profondément regrettable » et que le comité présentait ses plus plates excuses.En effet, vendredi dernier, lors du défilé une erreur a été commise par les équipes de communication des Jeux, qui se sont trompées dans les appellations de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. L'annonceur a présenté les sportifs du pays du Matin clair comme « la délégation de République populaire démocratique de Corée » en français et « Democratic People's Republic of Korea » en anglais. Termes qui désignent pourtant le Nord du 38e parallèle. La Corée du Sud aurait dû être présentée comme « République de Corée » en français et « Republic of Korea » en anglais.