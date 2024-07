Retards de paiement de TMON : le gouvernement soutient les consommateurs à hauteur de 560 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de soutenir les PME et les petits commerçants n’ayant toujours pas reçu de remboursement de la part de WeMakePrice et de TMON, les filiales sud-coréennes du géant de l'e-commerce, Qoo10, basé à Singapour. Il les soutiendra donc financièrement à hauteur de 560 milliards de wons. Cela équivaut à plus de 372 millions d'euros. C’est Kim Beom-seok, le premier vice-ministre des Finances, qui l’a annoncé ce matin, lors de la réunion gouvernementale convoquée pour trouver une solution à l’affaire mettant en cause ces deux plateformes de commerce électronique.Tout d’abord, une enveloppe de 200 milliards de wons, soit environ 133 millions d'euros, sera injectée sous forme d'emprunts à des taux très bas. Et les vendeurs, victimes de ces retards de paiement, pourront chacun en bénéficier à hauteur d’un milliard de wons, soit un peu plus de 66 500 euros. Les institutions financières dédiées au développement des PME débloqueront, de leur côté, une aide de 300 milliards de wons, soit presque 200 millions d'euros.En parallèle, l'échéance du remboursement des dettes sera prolongée et le délai de paiement des impôts sur les revenus et la TVA sera reporté de neuf mois au maximum.Enfin, le gouvernement s'est engagé à aider les entreprises affectées par cette affaire à s'implanter sur d'autres plateformes d'e-commerce. Des consultations seront menées avec les compagnies aériennes et les agences de voyage impliquées dans cette affaire pour étendre l'exemption des frais d'annulation des billets d'avion qu'elles avaient vendus via WeMakePrice et TMON.Selon le vice-ministre, aujourd’hui encore, près de 210 milliards de wons, soit plus de 139 millions d’euros, n’ont toujours pas été remboursés. Et le bilan risque de s'alourdir, puisque plus le temps passe et plus les nouveaux délais de paiements se succèdent.